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'TİB'de çalışan bir görevli 3 ay boyunca eşini dinledi' iddiası

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yasadışı dinleme' iddiasıyla TİB'de başlatılan soruşturma kapsamında kişisel çıkarlar uğruna dinleme yapıldığı iddia edildi

29 Mayıs 2014 10:42

Yasadışı dinleme iddialarına ilişkin TİB’de inceleme yapan müfettişler kurumdaki bir görevlinin mahkeme kararı olmaksızın eşini 3 ay boyunca dinlediğini iddia etti. Adı gizli tutulan TİB görevlisi hakkında soruşturma açıldığı öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre; Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yurtdışına bilgi aktarımı yapılarak casusluk faaliyeti gerçekleştirildiği” iddiasıyla adli soruşturma başlattığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) yasıdışı telefon dinleme ve izleme işlemleri üzerinde inceleme yapan müfettişler, adı gizli tutulan bir TİB görevlisinin mahkeme kararı olmaksızın eşinin telefonunu dinlettiğini iddia etti. 

 

Olanakları kullandı

 

Müfettişlerin bu tespitiyle birlikte Türkiye’de yasadışı telefon dinlemelerini önlemek amacıyla 2004’de yapılan yasal düzenlemeyle kurulan TİB’de, yasadışı telefon dinleme işlemlerini denetlemekle görevli olanların, son derece gelişmiş olan teknik sistemleri kendi çıkarları lehine kullandıkları iddia edildi. Kurumda görevli olan ve kurumun ‘dinleme’ imkanlarını kişisel olarak kullananların, gizlilik kararlarına aykırı davrananlar hakkındaki soruşturmaların Ankara ve Gölbaşı savcılıklarında devam ettiği öne sürüldü.

 

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