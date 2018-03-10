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'Tıbbiyeli Hikmet'in adı Savaştepe'de yaşatılacak

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın adı bir parka verilerek ölümsüzleştirildi

10 Mart 2018 18:56

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Tıbbiyeli Hikmet Boran\'ın adı bir parka verilerek ölümsüzleştirildi.
Savaştepe ilçesi Belediyesi, Milli Mücadele döneminde İstanbul\'da İngiliz işgaline karşı iki kule arasına dev bir Türk bayrağı asarak direnişin başlatılmasına öncülük eden Tıbbiyeli Hikmet Boran\'ı unutmadı. Tıbbiyeli Hikmet\'in adı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki bir parka verildi. Parkın açılışına Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı Ak Partili Turhan Şimşek, Balıkesir Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan ve çok sayıda doktor katıldı.
Açılışta, Tıbbiyeli Hikmet hakkında bilgiler veren Balıkesir Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan, \"Tıbbiyeli Hikmet Savaştepelidir. Hepimizin bildiği sunucu Orhan Boran\'ın babasıdır. Tıbbiyeli Hikmet İstanbul\'da okuduğu dönemde İngiliz işgaline karşı ayaklanıyorlar ve işgali püskürtüyorlar. Okulda bulunan iki kule arasına 14 Mart 1919 günü Türk Bayrağını çekiyorlar. O günden bugüne 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Yine Hikmet Boran Tıbbiyelileri temsilen Sivas Kongresi\'ne katılmıştır. Kongrede konuşma yapan Tıbbiyeli Hikmet, \'Biz Tıbbiyeliler olarak manda ve himayeyi kabul etmiyoruz. Eğer siz mandayı kabul ederseniz sizi de telin ederiz (lanetleriz). Eğer Mustafa Kemal mandayı kabul ederseniz, sizi de reddeder, sizi vatanın kurtarıcı değil, vatanın batırıcısı olarak adlandırırız\' diyor\" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk\'ün bu konuşma üzerine manda ve himayenin kabul olamayacağını \'Ya İstiklal Ya Ölüm\' sözünü söylediğini ifade eden Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan, aynı zamanda park içerisine Tıbbiyeli Hikmet\'in bir büstünün yapıldığını bu büste de Sivas Kongresi\'nde yaptığı konuşmanın metninin yer aldığını belirtti. Uçan, parka Tıbbiyeli Hikmet\'in yanı sıra Savaştepe için çok önemli bir isim olan Savaştepe Köy Enstitüsü\'nün kurucusu Sıtkı Akkay\'ın isminin verildiğini de kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol tarafından parkın açılışı gerçekleştirildi. Davetlilere, açılışın ardından ikramlarda bulunuldu.

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