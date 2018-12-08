Tıbbi ve Aromatik Bitkiler kursiyerleri sertifikalarını aldı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nce 2\'ncisi düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu sona erdi. Kursu bitiren 146 kişiye belgeleri törenle verildi.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen belge dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Zahit Doğdu, Edremit Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Dereli ile kursiyerler katıldı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nin Börezli Mahallesi\'ndeki tesislerinde düzenlenen 2 haftalık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu’na 18 ilden 146 vatandaş katıldı. Uzmanlar, tıbbı ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda geniş bilgiler verdi. Kursun son gününde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yetkilileri destekler konusunda bilgilendirme yaptı.

Kurs hakkında bilgiler veren Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Tıbbı ve aromatik bitkiler üretimiyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bunun için kurslar düzenliyoruz. Bugün ikinci kursumuz sona erdi. Kursumuza 18 ilden ve çevre ilçelerden 146 kişi katıldı. Kurs sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü kurslarımız yoğun ilgi görmektedir. BAÇEM’i akademi haline getirmek istiyoruz. Tıbbı ve aromatik bitkiler çok önemli. Kurslarda bunların nasıl ve nerelerde yetişebileceğini anlatıyoruz” dedi.

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