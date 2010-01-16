Tıbbi malzeme bedelleri de SGK'dan

T24 - Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan devlet memurları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tıbbi malzeme bedellerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeneceği bildirildi.



SGK Ankara İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devlet memurları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık harcamalarının yanı sıra satın aldıkları tıbbi malzemelerle ithal ilaç bedellerinin de SGK tarafından karşılanacağı belirtildi.



Ankara ve ilçelerinde görev yapanların, ithal ilaç, ortez-protez, solunum cihazı, diş, hasta alt bezi gibi tıbbi malzemelerle bunların bakım, tamir ve onarım işlemleri için yaptıkları ödemelere ilişkin faturaları Bahçelievler Azerbaycan Caddesi (3. Cadde) 33 numara B Blok'taki Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine ulaştırmaları istenen açıklamada, ödeme işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve yeni servisler oluşturulduğu kaydedildi.



Açıklamada, ''Devlet memurları ve hak sahipleri tarafından merkezimize getirilecek ithal ilaç ve tıbbi malzeme faturalarının karşılıkları, yapılan inceleme ve tıbbi onaydan sonra kişilerin banka hesaplarına yatırılacak'' denildi.



Ankara ve ilçelerinde görev yapanlar, ödemeler hakkında 315 54 84 ve 315 77 90 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği bildirildi.