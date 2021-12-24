Tıbbi cihaz sektörüne “ödeme sözü” verildi

Tıbbi cihaz sektöründe alacak sorununun çözümü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Sektör temsilcileri birikmiş alacakların 27 Aralık'tan itibaren ödeneceğinin sözünü aldı.

Sektörün uzun zamandır bekleyen alacakları konusunda, geçen ay itibariyle yeni bir aşamaya gelinmiş, bazı ürünlerin bulunamaz hale gelmesi üzerine o cihazlara yönelik firmaların bir kısmına ödeme yapılmıştı. Seçici ödeme nedeniyle sektörde oluşan rahatsızlık üzerine Bakanlık ile sektör temsilcisi sivil toplum örgütleri, Bakan Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre, Toplantıda, Bakan Fahrettin Koca’nın taleplerin tarafları olan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıyla görüşme yürüttüğü belirtildi. Bakan Koca’nın en öncelikli sorunlardan olan birikmiş alacakların ödenmesi konusunda 27 Aralık gününden itibaren ödemelerin başlayacağını söylediği belirtildi. Ayrıca normal ihalelerdeki ödemelerin 90 gün içinde yapılacağını belirttiği kaydedildi.

Sektörün alacak toplamının 9 milyar TL dolayında olduğu belirtiliyor.