Tıbbi cihaz sektöründe alacak problemi: Devletten alacaklar tahsil edilemiyor, sonraki Covid-19 dalgasında filtre krizi yaşanabilir

Tıbbi cihaz üreticileri, devletten alacaklarını tahsil edemedikleri için hammadde borçlarını dahi karşılayamadıklarını ifade ederken, bir sonraki Covid-19 dalgasında solunum filtresi krizi yaşanabileceği belirtti.

Dünya’dan Yasemin Salih’in haberine göre pandeminin getirdiği olağanüstü koşullar nedeniyle alacaklarından feragat etmesi istenilen sektörde ödemeler düzene girmedi. Feragat anlaşması yapan şirketler, bir miktar ödeme aldıktan sonra kalan parayla ilgili tahsilat sorunu yaşamaya devam ederken, feragati kabul etmeyenler ise 17 aydır devletten ödeme bekliyorlar.

Sektörün kamu alacakları toplamı 5 milyar lirayı aşarken, firmalara söz verilmesine rağmen bayramda da ödeme yapılmadığı belirtildi.

Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Herkesin kapısında icra, gecikmiş kredi, ödenmemiş personel maaşları var. Kirasını ödeyemeyen sektör hammadde borçlarını da karşılayamadığı için malzeme alamıyor. Bu durum sektörde üretimin yüzde 30-40 düşmesine neden oldu” dedi.

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Uyanık ise "Solunum filtrelerinde yer alan hortumların hammadde fiyatı tonu 1600 dolardan 2 bin 800 dolara yükseldi. Ve piyasada malzeme yok. Tedarik kanalları tıkanmaya başladı. Alacak paramız da yok. Yurt dışından sipariş yağıyor ama üretim yapamıyoruz. Firmalar kapanıyor, görmezden geliniyor. Böyle giderse Türkiye’de bir sonraki Covid dalgasında solunum filtresi krizi yaşanacak" ifadesini kullandı.