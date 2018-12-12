Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, \'Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu\'na, 18 ilden 150 kişi eğitim almak için katıldı. Farklı meslek gruplarından kişilerin 2 hafta süreli kursa katılmak için kente geldiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Müdürü Nazım Tanrıkulu, merkezde 150\'ye yakın aromatik bitkinin yetiştirildiğini belirtti. Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı\'nın da, çeşitli sağlık kuruluşlarında bitkilerle tedavi yöntemi olan \'fitoterapi\' ile ilgili bölümleri açmasıyla geleneksel tıbba ilginin giderek arttığını söyledi.

Burhaniye ilçesindeki BAÇEM\'de verilmeye başlanan Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu\'na ilgi büyük. İki hafta süren uygulamalı kursta, 18 ilden toplam 150 kişi eğitim alıyor. Halk Eğitim Merkezi ve Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) iş birliği ile düzenlenen kurslara çiftçi ve eczacıların yanı sıra muhasebeci, işletme müdürü, eğitimci, öğretim üyesi ve yazar gibi değişik meslek dallarından kişiler de ilgi gösteriyor. Merkezde 150\'ye yakın aromatik bitki yetiştirdiklerini söyleyen BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı\'nın da çeşitli sağlık kuruluşlarında fitoterapi bölümleri açmasıyla geleneksel tıbba ilginin giderek arttığını söyledi.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİTOTERAPİ EĞİTİMİ

Uygulamalı eğitimlerde tıbbi aromatik bitkiler konusunda A\'dan Z\'ye tüm bilgileri verdiklerini anlatan Nazım Tanrıkulu, \"Geçen hafta başlattığımız Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursumuz var. Lavantadan naneye ve papatyaya kadar çok sayıda tıbbı ve aromatik bitkileri tanıtarak, yetiştirme yöntemlerini anlatacağız. Türkiye\'nin 18 farklı ilinden, çok farklı meslek gruplarından katılımcılar var. 150\'ye yakın kursiyerimiz var. Bizimkisi uygulamalı bir kurs. Tohumdan başlayıp, son ürüne kadar giden bir kurgusu var. Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel Tıbbi Bitkisel Ürünler Yönetmeliği çıkarıldı. Hekim ve eczacılar bu konularda eğitimler alıp sertifika sahibi olmaya başladı. Artık Sağlık Bakanlığı\'na bağlı birimlerde de fitoterapi eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kurs sayesinde biz bakanlıkların bu çalışmalarına destek vermiş oluyoruz. Yerel bir kurumuz ama ulusal projelere de destek vermiş oluyoruz. Ülkemizde geleneksel tıbba ilgi artıyor\" dedi.

\'DÜNYA ALTERNATİF TIBBA YÖNELİYOR\'

Kursa İstanbul\'dan katılan Dilek Özalay ise bütüncül ve alternatif tıbba ilgi duyduğunu söyledi. Dünyanın gelecekte bu tıp dalına daha fazla ilgi göstereceğini belirten Özalay, \"Ben gelecekte dünyanın buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Şu anda olduğundan daha fazla bu konular konuşulacak. Hem kendi hayatımda uygulamak, sonrasında da bunu ürün haline getirip çevreme faydalı olmak istiyorum\" diye konuştu. Çanakkale\'den kursa katılan Nuran Pehlivan ve İlknur Telso ise tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilgilerini genişletmek istediklerini belirtti. Bu tür bitkilerin ekimini kendisi için yaptığını söyleyen Pehlivan, \"Çanakkale\'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden kursa katılıyorum. BAÇEM bu konuda Türkiye\'de önemli ve nadir bir kurum\" dedi. Kursa Havran\'dan katılan orman endüstri mühendisi Melih Sümerkan ise 3 dönümlük arsasına bu tür bitkiler ekmek istediğini ifade ederek, \"İlgi alanım olduğu için bu kursa katılıyorum. Farklı bir iş alanı. Ufak bir yerimiz var. Bu yere farklı türlerde ekim yapmayı düşünüyorum. Lavanta benim için öncelikli ama farklı bitkilerde ekebilirim\" dedi. İstanbul\'dan kursa katılmak için geldiğini ve Bergama\'da zeytinlikleri olduğunu söyleyen Ayşegül Şentürk de \"Bergama\'da 55 dönüm zeytinliğimiz var. Bitkilere de son dönemde ilgim var. Bunun için eğitim ve donanımımı tamamlamak istedim. Bitkileri ve doğayı seviyorum. Bu işi yapmayı istiyorum. Ama bu işe ticaret olarak yaklaşınca başarılı olacak bir konu değil. Sevip, hissetmek lazım. İlk önce sevip gönül vermek lazım\" diye konuştu.



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