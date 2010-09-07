-TİB: YERLİ YAZILIM KULLANILMAKTADIR ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan yapılan açıklamada, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kuruluşundan bugüne kadar, hiçbir zaman özellikle iletişimin denetlenmesi işi ile ilgili yerli olmayan yazılımlar kullanmadığı, uzak sistemlere erişildiği ancak hiçbir dış unsurun TİB sistemlerine erişmesine izin verilmediği bildirildi. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ''bir ülkenin birçok başka ülkeyi dinlediğine ve TİB'in de dinleme ile ilgili sistemleri milyon dolarlar ödeyerek bu ülkeden aldığına'' ilişkin yazılar yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5397 sayılı Kanun ve ilgili kanunlar çerçevesinde, Türkiye'de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi iş ve işlemlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlayan TİB, kuruluşundan bugüne kadar, hiçbir zaman işletim sistemleri, veri tabanları gibi genel yazılımlar dışında özellikle iletişimin denetlenmesi işi ile ilgili yerli olmayan yazılımlar kullanmamıştır. İlgili kanunlar ve mahkeme kararları kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için yine belli güvenlik prosedürleri çerçevesinde uzak sistemlere erişilmekte ancak hiçbir dış unsurun TİB sistemlerine erişmesine izin verilmemektedir. Özellikle iletişimin denetlenmesi ile ilgili olarak TİB bünyesinde çalışan mühendisler ile tamamen Türk mühendislerden oluşan yerli firma çalışanlarının ortak yürüttükleri ar-ge projeleri kapsamında geliştirilen yazılımlar ve hatta donanımlar kullanılmaktadır.''