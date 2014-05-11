TİB uzmanından TİB Başkanı'na suç duyurusu

Telekomünikasyon İletişim Başkanı ve daire başkanları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Suç duyurusunun TİB’de çalışan bir uzman tarafından yapıldığı belirtildi. Suç duyurusundaki iddialara göre, TİB Başkanı Ahmet Cemalettin Çelik göreve geldikten sonra TİB’de çok sayıda usulsüzlüğe imza attı ve personel üzerinde büyük bir baskı kurdu, buna karşı çıkan personel de tasfiye edildi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı uzmanının 7 Mayıs 2014’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Radikal'de yer alan habere göre iddialar arasında, yeni yönetimin devletin en gizli bilgilerini yetkisiz ve görevsiz kişilere açtığı ileri sürülen suç duyurusunda 23 Aralık 2013 tarihinde TİB Başkanlığına atanan Ahmet Cemalettin Çelik’in atandıktan sonra hukuk dışı eylemler yaptığı ileri sürüldü. Cemalettin Çelik, yasal dinlemelerden sorumlu daire başkanı A.Ö. ve M.S. hakkında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarını işledikleri iddiaediliyor. Hatırlanacağı üzere ‘sıfırlama görüşmesi’ olarak bilinen Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 ve 18 Aralık tarihlerinde geçen görüşmelere ilişkin telefon kayıtlarının TİB tarafından sistemlerden silindiği iddia edilmiş ve 10 Mart 2013 tarihinde CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevaplaması istemiyle verilen yazılı soru önergesinde bu görüşmelere ilişkin kayıtların silindiği iddialarının doğru olup olmadığı sorulmuştu.

TİB uzmanı tarafından yapılan suç duyurusunda, ayrıca, iftira, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, göreve ilişkin sırrın açıklanması ve gizliliğin ihlali suçlarının işlendiği de iddia ediliyor. TİB sistemlerine kasıtlı ve kötü amaçlı müdahaleler yapıldığını, suç için delil, suçlamak için de personel arandığını iddia eden TİB uzmanı, suç duyurusunda iddialarda bulundu:

'Hukuksuzca görevden alındım'

“17 Ocak 2014 tarihinde daire başkanlarının görevden alınmasını müteakip 20 Ocak 2014 tarihinde BTK Başkanı’nın yetkisinde olmasına rağmen, hukuka aykırı olarak TİB Başkanı’nın onayı ile yapılan görevlendirmeler neticesinde Veri İşlemleri Koordinatörü görevinden alındım. BTK başkanının yetkisinde olan görevden alma yetkisi TİB başkanı Ahmet Cemalettin ÇELİK tarafından kullanılmış, yetkisiz hukuksuz işlem yapılmıştır.”

'Bilgisayar sunucuların imajları kasıtlı olarak aldırılmadı'

“Erişim yetkilerimin kaldırıldığı tarihte, tüm ısrarlarıma rağmen, sunucuların herhangi bir şekilde imajları aldırılmadığı için görevden alındığım tarih itibariyle sunucu sistemleri üzerinde hangi verilerin olduğunun tespiti işlemi kasıtlı olarak yapılmamıştır. Bu nedenle Başkan Ahmet Cemalettin ÇELİK TİB’de göreve başladığı tarihten sonra TİB de herkes Başkan Ahmet Cemalettin ÇELİK’in hukuka aykırı uygulamalarını görüp korkmuştur. Herhangi bir iftiraya kurban gitmemek için, tutanak tutma, imaj alma, resmi yazı isteme gibi vasıtalarla kendilerini garantiye almak istediklerine şahidim. Ben de şahsım ve koordinatörü olduğum arkadaşlarıma karşı herhangi haksız ithamla karşılaşmamak, bu haksızlıklar karşısında durumu kanıtlamak, haklarımızı korumak amacıyla ekte bir örneği yer alan tutanağı tuttuk. Ekte yer alan tutanağın incelenmesi olası hukuksuzlukların tespiti bakımından çok önemlidir. Sunucular üzerinde suç işleneceği endişesine sahibim. Gerek şahsımı ve diğer koordinatörlük personeli suçlamak için yapılacak müdahaleleri kabul etmiyorum. Sunucuların imajlarının alınmaması için özel gayret sarf edilmesi ve aşağıda anlatılan ve ekte yer verilen ihbar mektubu içeriği birlikte incelendiğinde, sahip olduğumuz endişenin doğru olduğuna inanıyorum ve acil olarak tedbir alınmasını istiyorum.”

'TİB'in kozmik bilgilerine yetkisiz erişim'

Suç teşkil eden uygulamalardan en önemlileri; Başkanlıkta çalışmayan yani TİB personeli olmayan bazı insanların Başkanlığın dinlemelerle ilgili en kozmik dairesi olan Bilgi Sistemleri Dairesinde kritik koordinatörlüklerde yapılan çalışmalara eşlik ettikleri bizzat tarafımca şahit olunmuştur. Bu hususun başka şahitler ve kamera kayıtları ile ispatı mümkündür. Personele sadece belli yerlere girişe izin veren TİB geçiş kartları verilirken, bizlere koruma, araştırmacı vb. olduğu söylenen hiç tanımadığımız bazı yeni personele ise tüm birimlere girebilmesi için özel giriş kartları verilmiştir. Bu husus da şahitler ve kamera kayıtları ve TİB giriş-çıkış bilgileri ile ispatı mümkündür. Hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları izinsiz hiçbir Kurum personeli TİB’e giriş yapamazken daha önce hiç görmediğim ve Başkanlık personeli olmayan bir takım gizemli şahıslar her yere rahatlıkla girip çıkıyor bir kısmı dinleme sistemlerine de giriş yapmıştır. Halen de yapıldığı tüm TİB personelince aleniyet kesbetmiştir. Bu husus da şahitler ve kamera kayıtları ve TİB giriş-çıkış bilgileri ile ispatı mümkündür.”

'Soruşturma açılsın'

Görevinden alındıktan sonra şu an TİB’de evrak memuru olarak çalıştığını söyleyen TİB çalışanı, suç duyurusunda soruşturma başlatılmasını talep etti: “Doğrudan şahsımı ve çalışma arkadaşlarımı hedef alan, birçok basın yayın organlarında yer alan, bizzat yaşadığım ve diğer personelden edindiğim bilgilerden bahisle, doğru olduğuna ilişkin bende kesin kanaat uyandıran “ihbar mektubundaki” hususlara, arz edilen suç olduğu açık olan fiillere ilişkin, Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Bilgi Sistemleri Daire Başkanı A.Ö ve İdari Daire Başkanı M.S. ve ilgili diğer sorumlular hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca soruşturma başlatılması ve kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.”