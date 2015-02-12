TİB mahkeme kararı olmadan içerik kapatacak, istediği siteyi yasaklayacak

Torba kanun teklifi, kabul edilirken, teklife göre, başbakanlık ya da bakanların talebiyle, mahkeme kararı olmaksızın internete erişim yasağı verilebilecek.

Torba kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



ntv.com.tr'nin haberine göre, yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine, TİB (Telekominikasyon İletişim Başkanlığı), mahkeme kararı olmadan internet içeriğine veya sitenin tamamına yasak getirebilecek.

TİB'in kararı 4 saat içinde uygulanacak ve içerik ya da erişim yasağı kararı 24 saat içende sulh ceza hakiminin onayına sunulacak.

Torba teklife göre ayrıca, doğuda faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin hedef kayıp-kaçak oranları aşağıya çekilecek. Otoyol ve boğaz köprülerinden kaçak geçenlerin cezası indirilecek.