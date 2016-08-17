TİB kapatıldı; dinleme yetkisi BTK'da

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, TİB kapatıldı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın ve TİB'de görevli daire başkanlarının görevleri sona erdi.



Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılacak dinlemeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tek bir merkezden yürütülecek.

671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre;

- Anayasanın haberleşme özgürlüğünü düzenleyen 22. maddesine göre, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık, alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve uygulanmak üzere Kuruma bildirecek. BTK Başkanı, Başbakanlığın gerekli gördüğü tedbirlere ilişkin kararını, derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirecek. Bu kararın gereği derhal ve kararın bildirilmesinin anından itibaren en geç iki saat içinde yerine getirilecek. Karar, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim kararını, 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde karar kendiliğinden kalkacak.

- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri alacak veya aldıracak olan Kurum, görevi kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek ve değerlendirmesini yapacak, arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilecek, irtibat kurabilecek ve bu kapsamda gerekli önlemleri alabilecek veya aldırabilecek.

- Kurum, söz konusu görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışacak. Bu kapsamda Kurum tarafındanistenilen her türlü bilgi ve belge talebi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilecek. Bilgi ve belge talebinde bulunulması ve bu taleplerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Başbakanlıkça belirlenecek.

- Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, Kurumun görevleri ile ilgili taleplerini, tabi oldukları mevzuat hükümlerini gerekçe göstermek suretiyle yerine getirmekten kaçınamayacak. İşletmeciler dışında Kurumun görevleri ile ilgili yükümlükleri yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanacak.

- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) görevli olup terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı değerlendirilen personelden iletişim uzmanı ve iletişim uzman yardımcıları, BTK'daki bilişim uzmanı ve bilişim uzman yardımcısı kadrolarına, diğer personel ise BTK'da aynı unvan kadrolara başka işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro derecesiyle atanacak.