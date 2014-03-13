TİB herkese açık tweetlerin arşivini almaya başladı

Yeni internet yasası ve kendisine verilen web sayfalarını mahkeme kararı olmadan engelleme hakkı (takip eden 24 saat içinde bir mahkeme kararı almak kaydıyla) ile gündemde yer tutan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gizli statüsüne sahip olmayan veya doğrudan mesaj olarak gönderilmemiş Twitter mesajlarını arşivlemeye başladı.

Hürriyet’in haberine göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı herkese açık Twitter hesapları üzerinden gönderilen tweet’leri depolamak için 2 Aralıkta birkaç şirketle sözleşme imzaladı. Bu şirketlerin arasında NGİNE adlı bir şirketin de bulunduğu kaydedilirken sözleşmenin 9.5 milyon TL karşılığında gerçekleştirildiği de haberde yer alıyor. Ancak 17 Aralık sonrası yaşann gelişmeler ve değişen yönetim nedeniyle bu sözleşmenin iptal edildiği de dile getiriliyor.

Atılan tweet’lerin arşivlenmesi zaten Twitter tarafından da gerçekleştiriliyor, hatta kullanıcılar istediğinde bu arşivi bilgisayarına indirebiliyor. Ancak TİB’in böyle bir arşivleme çalışmasına gitmesi tartışmalara neden oluyor. Elde edilen arşiv verilerinin iyi veya kötü yönde kullanılabileceği belirtiliyor. Üstelik kullanıcının Twitter’dan sildiği bir tweet’in TİB arşivinde depolanmış şekilde kalması da ihtimal dahilinde bulunuyor. Bu da isteyerek veya istemeyerek haddini aşan bir söz söyleyen, ancak hatasını anlayarak bu sözünü tweet’ini silerek geri alan kullanıcıların başına iş açabilir.

Bu arada TİB’de atılan tweet’lerle ilgili bir sistem kurulduğunu ve işleyip işlemediğinin de bilinmediği kaydediliyor.