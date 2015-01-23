TİB eski Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu tutuklandı

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının, "casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlenmesi" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu, tutuklandı.

TİB eski Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu adliyeye sabah saatlerinde adliyeye gelip soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Harun Ceylan'a ifade vermişti.

Operasyon kapsamında dün, ifadesi tamamlanan 26 kişiden 15'i serbest bırakılmıştı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden aralarında eski TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ve eski TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen'in de olduğu 4'ü tutuklanmıştı.

Erdoğan 55 kez dinlendi iddiası

"Casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği" iddialarına ilişkin soruşturmada, devlet büyüklerine ait 31 kriptolu telefonun 363 kez dinlendiği iddia ediliyor.

Buna göre, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ayrı kriptolu telefonu 55, Başbakan Davutoğlu'nun 26, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in 28, Başbakan Yardımcılarından Babacan'ın 31, Arınç'ın 5, İçişleri Bakanı Ala'nın 6, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın 14 ve MİT Müsteşarı Fidan'ın ise 28 kez dinlendiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Milli Güvenlik Kurulu üyelerine ait kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiğinin tespitiyle ilgili başlatıldığı öğrenildi.