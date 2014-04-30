'TİB'de casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde yayımlanan “TİB’de casusluk yapıldığı” iddiasını taşıyan haberlere ilişkin soruşturma başlattı.

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi ve Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu'nun imzalarıyla 5 Mart 2014'te yayımlanan haberlerde,Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) bulunan 2012 öncesine ait önemli ve hassas bilgilerinin "çalındığı ya da silindiği" iddiasını yer verildi.

"TİB'in çatısı üzerinde üç anten tespit edildiği ve birinin yabancı uyduya dönük olduğu"nun vurgulandığı haberlerde "casusluk" ihtimalinin altı çizildi. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin yayımından yaklaşık iki ay sonra söz konusu iddialara yönelik soruşturma başlattığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, TİB'in arşivinin tamamen silindiği, bununla irtibatlı söz konusu arşiv silinmeden önce tamamen kopyalanarak kurum dışına çıkarılıp, başka kişilere verildiği ve depolandığı, 2012'den öncesine ait tüm dijital hafızanın ve log kayıtlarının da bu kapsamda silindiği haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı. Haberin devamında, bu işlem öncesinde, TİB binasında yüksek kapasitede veri aktarıldığı tespit edilen birçok uydu internet çanak anteninin tespit edildiği ve bunların yabancı uydulara dönük olduğunun anlaşıldığı ve bu internet çanak antenden, TİB'in verilerinin yabancı uydular aracılığıyla bilinmeyen bir yere, yabancı uydulara aktarıldığı, sonrasında da bu antenlerin çalışmaz hale getirilerek bırakıldığı, daha sonrasında da TİB'in belirtilen kayıtlarının tümüyle kopyalanıp başka bir yere aktarıldıktan sonra silindiği iddialarının bulunduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Böylece hem devletin TİB'de bulunan önemli ve hassas bilgilerinin yabancı uydulara aktarılarak, yabancı ülkelere aktarıldığı, hem de sonrasında bu bilgi ve verilerin tümüyle silindiği, bu hususların da tümüyle yabancı ülkeler lehine casusluk amacıyla yapıldığı, yönünde haberler yayınlanmış olması sebebiyle, bu ve benzeri haberlerde belirtilen konularla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu'nun ilgili haberi için tıklayınız...

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