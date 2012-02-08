-TİB Başkanı Şimşek: Mahkeme kararını uyguladık ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - TİB Başkanı Fethi Şimşek, Hrant Dink davasında baz istasyonu bilgilerinin istenmesine Adalet Bakanlığı ile Yargıtay Ceza Genel Kurul kararları çerçevesinde itiraz ettiklerini, itiraz reddedilince kesinleşen mahkeme kararını uyguladıklarını belirterek, ''25 Kasım 2011 tarihinde mahkemenin dosyasına bu bilgileri gönderdik'' dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, BTK İkinci Başkanı Dr. Ayhan Beydoğan ve TİB Başkanı Fethi Şimşek ile BTK binasında düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hrant Dink davasında baz istasyonu bilgilerinin geç gönderilmesiyle ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine TİB Başkanı Şimşek, TİB'in, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi konusunda adli mercilerin taleplerini yerine getirdiğini anlattı. Türkiye'de, dinleme ve iletişimin tespiti işlemlerinin TİB'in kurulmasıyla hukuku altyapıya kavuştuğunu ifade eden Şimşek, ''Baz istasyonu bilgisi demek, talep edildiği takdirde iletişim bilgilerinin dosyaya girmesi demek, bir bölgede meydana gelen olayla ilgili olarak talep edildiği takdirde o olaydan haberi bile olmayan kişilerin iletişim bilgilerinin dosyaya girmesi demektir. Biz, bu tür kararlara itiraz ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz'' diye konuştu. -''Bilgiler dosyada''- Hrant Dink dosyasıyla ilgili baz istasyonu bilgilerinin istenmesine itiraz edildiğini, itirazın reddedilmesinin ardından bilgilerin gönderildiğini ifade eden Şimşek, itirazın nedenlerini şöyle anlattı: ''Birincisi Adalet Bakanlığının adli soruşturma ve kovuşturmalarda bu tür bilgilerin verilemeyeceği ve kullanılamayacağına ilişkin 2007 yılında verdiği görüşü var. 15 Kasım 2011 tarihinde de Yargıtay Ceza Genel Kurul kararı var. Bu çerçevede itiraz ediyoruz. İtirazımız ret olursa kesinleşen mahkeme kararını uyguluyoruz. 25 Kasım 2011 tarihinde Hrant Dink davasında mahkemenin istediği baz istasyonu bilgilerini gönderdik. Söz konusu dosyayla ilgili karar verme tarihi 17 Ocak 2012. Yani bu bilgiler 1,5 aydır dosyada bulunmaktadır. İstenildiği takdirde bu bilgilerin incelenip sonuç çıkarılma süresi 1 gündür. Ne arandığı biliniyorsa bizim gönderdiğimiz kayıtlardan 1 günde hatta 3-5 saatte sonuç çıkarılabilir.'' Baz istasyonları bilgileriyle ilgili bir soruya ise Şimşek, inceleme yapma yetkilerinin bulunmadığını, bunu inceleme yetkisinin yargılamayı yapan hakime ait olduğunu kaydetti. BTK Başkanı Acarer de Hrant Dink davasında baz istasyonu bilgilerinin mahkemeye gönderilmesinde kurumdan kaynaklanan gecikme olmadığını bildirdi. Kamu kurumu olarak alınan nihai kararları kabul etmeme haklarının bulunmadığını ifade eden Acarer, ''Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Genel Ceza Kurul kararları nedeniyle baz istasyonu bilgilerinin gönderilmesine itiraz edildi. Nihai karar hepsini gönderin dediği zaman da hepsi gönderildi'' dedi.