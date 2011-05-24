-TİB BAŞKANI ŞİMŞEK: GÖRÜNTÜLER ÇIKARTILDI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, MHP'li Mehmet Ekici'nin avukatı Süleyman Ayhan'ın talebine konu olan her iki İnternet sitesinden ilgili içeriklerin çıkartılmasının sağlandığını bildirdi. Şimşek, yaptığı açıklamada, bir siyasi partinin mensubu hakkında 21 Mayıs 2011 Cumartesi günü kamuoyuna yansıyan içerikler kapsamında TİB tarafından derhal işlem başlatıldığını anlattı. Bu çerçevede söz konusu görüntülerin kaynağı olan ''1farkliulkuculuk.wordpress.com'' adlı internet adresi hakkında Başkanlıkça aynı gün re'sen erişimin engellenmesi tedbiri uygulandığını belirten Şimşek, erişimi engellenen siteyle benzer içeriğe sahip ''emreoznur.wordpress.com'' ile ''http://uploadbox.com'' hakkında da yine TİB tarafından re'sen erişimin engellenmesi tedbirinin uygulandığını bildirdi. Fethi Şimşek, ''Bu çerçevede söz konusu görüntülerin yayıldığı kullanıcı potansiyeli yüksek İnternet adresleriyle hemen irtibata geçildi ve bu İnternet adreslerinin söz konusu içerikleri çıkarmaları sağlandı. Başkanlıkça gerçekleştirilen içerik çıkarma işlemleriyle bu adresler üzerinden söz konusu içeriklere farklı yöntemler kullanılarak ulaşılması önlendi. Benzer içeriklerin çıkartılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor'' diye konuştu. MHP'li Mehmet Ekici'nin avukatı Süleyman Ayhan'ın bazı basın yayın organlarına yansıyan açıklamalarına da yanıt veren TİB Başkanı Şimşek, Ayhan'ın 21 Mayısta saat 21.25'te Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına iki adet İnternet sayfası çıktısı getirerek, ''beyazgazete.com'' sitesi hakkında uyar-kaldır, ''vimeo.com'' sitesi hakkında re'sen engelleme uygulanmasını istediğini anlattı. Şimşek, şunları kaydetti: ''Yapılan incelemede talebe konu içeriklerden 'vimeo.com/24036933' URL uzantısı hakkında 21 Mayıs 2011 saat 12.06'da ihbar geldiği, aynı tarih saat 14.36'da ilgili İnternet sitesine içeriğin çıkartılması için bildirimde bulunulduğu anlaşıldı. 'vimeo.com/24036933' URL uzantısı hakkında yeniden saat 23.06'da ve 'beyazgazete.com' adlı internet sitesindeki habere ilişkin olarak ise saat 22.57'de İnternet Hukuk Nöbetçisi tarafından bildirimde bulunuldu. MHP'li Mehmet Ekici'nin avukatı Süleyman Ayhan'ın talebine konu olan her iki İnternet sitesinden ilgili içeriklerin çıkartılması sağlandı.''