Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı: Dinlenmemek için basit telefonlar kullanın

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Böcek komisyonunun öğleden sonra basına kapalı bölümünde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkilileri bilgi verdi.” Eğer yasa dışı dinlenmek istemiyorsanız basit telefonlar kullanın. Yasa dışı dinlemeler bir tür yazılım programı ile gerçekleştiriliyor. Telefonunuz basitse bu program size gönderilemiyor” denildi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), TBMM Böcek komisyonunun öğleden sonra basına kapalı toplantısında, milletvekillerine, basit telefon kullanılması tavsiyesinde bulundu. TİB yetkilileri, “Eğer yasa dışı dinlenmek istemiyorsanız basit telefonlar kullanın. Yasa dışı dinlemeler bir tür yazılım programı ile gerçekleştiriliyor. Telefonunuz basitse bu program size gönderilemiyor” dedi.

'Huzur-u kalple dinliyoruz'

Bir komisyon üyesinin, “Dinlendiğimizi nasıl anlarız? Bunun bir yolu var mı?” sorusuna ise, bu tür konularla uğraşanların kendi aralarında kullandıkları kavramla yanıt verdi, “ “Kesinlikle anlamazsınız, ne parazit olur, ne de başka bir şey. Biz Huzur-u kalple dinliyoruz”.

Telefon faturasında SMS’ler dinlendiğimizi gösteriyor

Toplantıda, milletvekilleri ‘dinlendiğimizi nasıl anlarız’ sorusunda ısrar edince, TİB yetkilileri, " telefon faturanızdaki SMS sayısına bakın “ yanıtı verdi. Basına kapalı bölümde alınan bilgiye göre, TİB dinlemelerin nasıl yapıldığına ilişkin teknik bilgiler verdi. TİB mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle 4,5 yılda 25 bin dinleme talebini reddetti. Dinlemenin sadece servis sağlayan GSM operasyonları üzerinden yapılmadığını anlatan TİB yetkilileri ses ve görüntü sağlayan tüm şirketlerin üzerinden dinleme, takip ve izlemenin gerçekleştirildiğini bu kurumların sayısının da 419 olduğunu belirttiler.

Her şart altında telefon dinlemenin mümkün olduğunu anlatan TİB yetkilisi, “Eğer yasa dışı dinlenmek istemiyorsanız basit telefonlar kullanın. Çünkü dinlemeler bir tür yazılım programı ile gerçekleştiriliyor. Telefonunuz basitse bu program size gönderilemiyor” dedi.

Komisyon üyeleri, başta Başbakan’ın dinlenmesi olmak üzere gündemi meşgul eden birçok dinleme ve izleme ile ilgili sorular sordu. Ancak, TİB yetkilileri soruların büyük bölümünü yanıtsız bıraktı, bir kısmını ise yazılı olarak yanıtlayacaklarını bildirdi.

Komisyon gelecek hafta TİB’de yerinde inceleme yapacak. Komisyonun yarınki toplantısına Emniyet ve Jandarma’nın ilgili birimleri gelecek.