Tianjin Quanjian, Modeste'nin Köln'e transferine itiraz etti

Çin ekibi Tianjin Quanjian ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Fransız golcü Anthony Modeste, Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden eski kulübü Köln'e geri döndü ancak Çin kulübü bu transfere itiraz etti.

Galatasaray, 2017 yazında 29 milyon Euro karşılığında Çin kulübü Tianjin Quanjian'a transfer olan ancak daha sonra sözleşmesinin feshi için FIFA'ya başvuran Modeste'yi transfer etmeye çok yaklaşmıştı. Ancak FIFA'nın henüz karar vermemesi nedeniyle Çin kulübüyle davalık olmamak için transferden vazgeçmişti.

Köln, dün Modeste ile 2023 Haziran'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Tianjin Quanjian'la anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Çin kulübü öfkeli

Fanatik'in haberine göre, Tianjin Quanjian bugün yayımladığı şu açıklamayla Köln'le anlaşmaya varıldığı iddiasını yalanladı:

"Modeste, Ağustos 2018'de takımı terk etmiş ve sözleşmesinin erken sonlandırılması için FIFA'ya başvurmuştur. Tianjin Quanjian kulübü olarak bu durum karşısında harekete geçtik ve oyuncunun makul olmayan taleplerini çürütmeye çalıştık. FIFA henüz kararını vermemişken Modeste ve Köln Başkanı'nın yaptıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Köln Kulübü'ne bu olaydan ötürü sorumlu tutulabileceklerini de hatırlatıyoruz. Kulübümüz, FIFA'nın adil bir karar alacağına inanmaktadır. Çıkarlarımız için her türlü tedbiri alacağız. Konunun CAS'a taşınması ihtimali için de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Köln'de 2 sezonda 40 gol attı

Modeste, Köln'le 2 sezonda 40 gol attıktan sonra transfer olduğu Çin'de 20 maçta 11 gol atmıştı. Fransız golcü, bir süredir Alman ekibiyle antrenmanlara çıkıyordu.