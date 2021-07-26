Tianjin görüşmeleri: Pekin, ABD'yi Çin'i "şeytan gibi göstermeye çalışmakla" suçladı

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ABD ve Çin arasında Tianjin kentinde gerçekleştirilen üst düzey yüz yüze görüşmeler başlarken Pekin, "ilişkilerin girdiği çıkmazdan" Washington'u sorumlu tuttu ve ABD'yi Çin'i "şeytan gibi göstermeye çalışmakla" suçladı.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Feng, ABD'ye, "Yanlış yola sapmış kafa yapılarını ve tehlikeli politikalarını değiştirme" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre Şie, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a, "ABD, Çin'i bir şeytan olarak göstererek kendi yapısal sorunlarından Çin'i sorumlu tutabileceğine inanıyor" dedi.

Şie ayrıca ABD'nin Çin'i "hayali bir düşman" olarak gördüğü için ABD-Çin ilişkilerinin "çıkmaza" girdiğini iddia etti.

Sherman, Ocak ayında Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Çin'e giden en üst düzey yetkili oldu.