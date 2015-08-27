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Dünya
Deutsche Welle

Tiancin felaketine 23 tutuklama

139 kişinin hayatını kaybettiği Tiancin felaketinde 23 kişiye tutuklama kararı çıktı. İki hafta önce meydana gelen olaydan sorumlu tutulanlar arasında üst düzey siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamları bulunuyor.

27 Ağustos 2015 12:04


Tiancin'deki patlamada ölü sayısı 139'a çıktı. Halen 34 kişi kayıp. Hastanelerde tedavi gören 527 yaralıdan 34'ünün durumu ağır.

Üst düzey bürokratlara tutuklama

"China News Service" haber ajansı, felaketten sorumlu oldukları gerekçesiyle toplam 23 kişinin tutuklandığını bildirdi. Bunlardan 11'ini Ulaştırma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri oluşturuyor. Tiancin belediyesi ve liman işletmesinin yanı sıra olayda adı geçen iki şirketin patronları da tutuklandı. Patlamaya yol açan tehlikeli maddeyi depolayan Ruihai şirketinin iki patronu Yu Xuewei ve Dong Shexuan yakalananlar arasında bulunuyor. Dong Shexuan'ın babasının eski polis şefi olduğu bildirildi.

Sahte bilirkişi raporları hazırlanmış

Ulaştırma Bakanlığı'nın denetim kurulu başkan yardımcısı, belediyenin ulaştırma komisyonu başkanı, Tiancin limanı işletmeci şirketinin başkanı ve Binhai sanayi bölgesinin denetim görevlisi olayla bağlantılı tutuklananlar arasında bulunuyor. Tutuklananlar, "görevi ihmal" ile suçlanıyor. Yöneticileri tutuklanan danışmanlık firması Zhongbin Haisheng, hazırladığı bilirkişi raporlarıyla yerleşim bölgesine sadece 600 metre uzaklıkta tehlikeli maddelerin depolanmasına imkân sağlamıştı.

Çevre tahribatı

12 Ağustos'ta meydana gelen patlama, çevrede büyük hasara neden oldu. Depoda yaklaşık 700 ton sodyum siyanür ve yüzlerce ton diğer tehlikeli maddenin bulunduğu ortaya çıktı. Depodaki mallarla ilgili yeterli bilgi verilmeyen itfaiye görevlileri alevlere su sıkmış, kimyasal maddeler zehirli gaz saçarak ve patlamayla suya tepki vermişti. Sodyum siyanürün dışında patlayıcı ve zehirli özelliklere sahip potasyum nitrat ve amonyum nitrat maddeleri de bulunuyordu. Şinhua haber ajansı, patlamaya yakın 6 noktada yapılan ölçümlerde siyanür oranının yüksekliğinin dikkat çektiğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TiancinNews Service34;Ulaştırma BakanlığıRuihai XueweiDong ShexuanShexuanSahteUlaştırmaBakanlığıBinhaiZhongbin HaishengAğustosDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/BÖ

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