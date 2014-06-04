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Dünya
Deutsche Welle

Tiananmen'de sıkı güvenlik

Pekin’de Tiananmen Meydanı olaylarının 25’inci yıldönümü nedeniyle büyük güvenlik önlemleri alındı. Hong Kong’ta ise geniş çaplı anma törenleri düzenlenecek.

04 Haziran 2014 12:41


http://www.dw.de/beijing-keeps-lid-on-tiananmen-legacy-hong-kong-remembers/a-17680629

Polis ve askerler, Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nda ve kentin diğer bölgelerinde de devriye geziyor.

Meydana yaklaşan araçlar ve yayalar durdurulup kimlik kontrolü yapılıyor. Göndere bayrak çekilmesi töreninden sonra ise gazetecilerin meydandan ayrılmasının istendiği belirtildi.

Çok sayıda aktivist ve eleştirmen ise daha önceden polis tarafından tutuklandı. Çoğu ya ev hapsine alındı ya da şehir dışına internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere gönderildi.

Çin, 3-4 Haziran 1989 tarihindeki öğrenci hareketleri sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayları unutturmaya çalışıyor. Bazı tahminlere göre olaylarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Askerler, tanklar ve silahlı personel 25 yıl önceki olaylar sırasında meydana gelip göstericilere ateş açmıştı.

Hong Kong'ta yüz binler anıyor

Hong Kong'ta da törenler düzenlenecek. Buradaki törenlere 200 bin dolayında kişinin katılması bekleniyor.

Her yıl on binlerce kişi Victoria Park'ta toplanarak, yaşananları anıyor. Bu yılki törenin 25'inci yılı olması nedeniyle Çin'den de gelecek ziyaretçilerle kalabalığın daha da artacağı tahmin ediliyor.

Genç neslin yaşananlardan haberdar olması için törenlere aktivistler tarafından büyük önem atfediliyor. Çin nüfusunun üçte biri Tiananmen Meydanı olaylarından sonra dünyaya gelenlerden oluşuyor.

25 yıl önceki olaylar sırasında meydana bulunan Hong Kong City Üniversitesi siyasal bilimler profesörü Lee Cheuk-yan, "Hong Kong'da yüz binlerce kişi yetkilileri olayları kınaması için zorlayabilir“ dedi.

BM'den çağrı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, salı günü yaptığı açıklamada Pekin'i olaylar konusunda, tam ölü sayısının açıklanması da dâhil olmak üzere daha samimi davranmaya çağırdı.

Pillay ayrıca, yaklaşan yıldönümü nedeniyle tutuklanan onlarca aktivistin serbest bırakılmasını da istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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