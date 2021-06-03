Tiananmen Meydanı etkinlikleri, siyasi baskılar ve Covid-19 sebebiyle engelleniyor

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Tiananmen Meydanı katliamı, 1989'dan beri ilk kez meydanlarda düzenlenecek etkinliklerle anılamayacak. Çin ve ona bağlı Hong Kong ile Makao'da anma etkinliklerinin yasak olduğu, Tayvan'da ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ciddi boyuta ulaştığı belirtiliyor. Vatandaşlar, katliamı yalnız başlarına veya çevrimiçi olarak anmaya hazırlanıyor.

Askerlerin Pekin'deki öğrenci protestolarını bastırmasından ve binlerce insanı öldürmesinden otuz iki yıl sonra, hükümetin eleştirilere yönelik sansür ve baskılarıyla salgın kısıtlamaları bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 4 Haziran'daki şiddet olaylarının anılmasına hiçbir zaman izin verilmemişti.

Her yıl bu zamanlar Çin'de sansür artırılarak, 4 Haziran etkinliklerine atıfta bulunabilecek her şey yasaklanıyor. Aktivistler zorunlu tatillere gönderiliyor, çevrimiçi etkinlikler yasaklanıyor ve Pekin Meydanı çevresinde güvenlik sıkılaştırılıyor.

Çin'de 1990'dan beri Tiananmen anmalarına izin verilmezken, Hong Kong ve Makao'da düzenlenen anma törenleri son iki yıldır Covid-19 salgını bahane edilerek düzenlenmiyor.

Hong Kong'da 3 bin polis görevlendirildi

Hong Kong yetkilileri, geçen yıl ve bu yıl etkinlikleri yasaklamak için pandemiyi gerekçe olarak gösterdi. Geçen yıl binlerce kişi, karara karşı çıkarak Hong Kong'ta anma töreni düzenlemişti. Ancak artık yetkililerin elinde, etkinlikleri tamamen yasaklamak için ulusal güvenlik yasası var.

The Guardian'ın haberine göre, Hong Kong polisi, cuma günü herhangi bir grubun toplanmaya çalışması ihtimaline karşı müdahale edebilmek için yaklaşık 3 bin polis görevlendirildi.

"Tarih bizden yana"

Çin İnsan Hakları Savunucuları'ndan William Nee olayla ilgili "Bir zamanlar Çin topraklarında Tiananmen kurbanlarının özgürce anabileceği tek yer olan Hong Kong, yıllık Tiananmen nöbetini sert bir şekilde bastırıyor. Birçok insan küçük nöbetler gerçekleştirmenin ve sosyal medyayı aktif kullanmanın çok daha önemli olacağını kabul ediyor. Ne yazık ki, insanların ölüleri hatırlamaya devam etmesinin ve adalet için baskı yapmasının başlıca yolu bu olacak" dedi.

Tiananmen Meydanı'nda ne olmuştu?

Tiananmen Meydanı protestoları, Çin'de demokrasi, ifade özgürlüğü ve özgür basın çağrısında bulunan öğrencilerin önderlik ettiği gösterilerdi.

4 ve 5 Haziran 1989'da Çin hükümeti tarafından, Tiananmen Meydanı Katliamı olarak bilinen kanlı bir baskıyla durduruldular. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan demokrasi yanlısı protestocular, Çin'de demokratik reformlar başlatmaya çalışan Hu Yaobang'ın ölümünün ardından Pekin üzerinden Tiananmen Meydanı'na yürüdüler.

Hu'nun yasını tutan öğrenciler, daha açık ve demokratik bir hükümet çağrısında bulundular. Sonunda binlerce kişi Tiananmen Meydanı'ndaki öğrencilere katıldı ve protestocuların sayısı Mayıs ortasına kadar on binlere ulaştı.