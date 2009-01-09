T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY’yi yabancı pilotlar uçuracak

TÜRK Hava Yolları tarihinde bir ilke imza atıyor. Şirket artan pilot ihtiyacı karşısında ilk kez yabancı kaptan pilot aramaya başladı

09 Ocak 2009 02:00

Türk Hava Yolları (THY) tarihinde bir ilke imza atıyor. Şirket artan pilot ihtiyacı karşısında ilk kez yabancı kaptan pilot aramaya başladı

Alınacak pilotların sözleşmeli olacağı öğrenildi.  THY yönetimi artan uçak sayısına karşılık yeterince Türk pilot bulamayınca   çareyi yabancı pilot aramakta buldu. Şirket, son 5 yılda büyük bir büyüme gösterirken geçtiğimiz günlerde teslim aldığı uçağı ile filodaki uçak sayısını da 127’ye çıkardı.

Bu büyüme karşısında yeterince kaptan pilot ihtiyacını karşılayamayan THY, çözümü yurt dışında aramaya başladı. Halen bünyesinde 1512 pilot bulunan şirket İngilizce web sitesinden “yabancı kaptan pilot alımı” duyurusu yaptı.
Duyuruda alınacak kişilerin minimum 8 bin saat uçan ve bu uçuş süresinden 3 bin saati de kaptan pilotluk yapmış olanlar-dan seçileceği belirtildi. Pilotlar ortalama 1.5 yıl süreyle görev alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24