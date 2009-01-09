THY’yi yabancı pilotlar uçuracak

TÜRK Hava Yolları tarihinde bir ilke imza atıyor. Şirket artan pilot ihtiyacı karşısında ilk kez yabancı kaptan pilot aramaya başladı
09 Ocak 2009 02:00
Türk Hava Yolları (THY)
tarihinde bir ilke imza atıyor. Şirket artan pilot ihtiyacı karşısında
ilk kez yabancı kaptan pilot aramaya başladı
Alınacak pilotların
sözleşmeli olacağı öğrenildi. THY yönetimi artan uçak sayısına
karşılık yeterince Türk pilot bulamayınca çareyi yabancı pilot
aramakta buldu. Şirket, son 5 yılda büyük bir büyüme gösterirken
geçtiğimiz günlerde teslim aldığı uçağı ile filodaki uçak sayısını da
127’ye çıkardı.
Bu büyüme karşısında yeterince kaptan pilot ihtiyacını karşılayamayan
THY, çözümü yurt dışında aramaya başladı. Halen bünyesinde 1512 pilot
bulunan şirket İngilizce web sitesinden “yabancı kaptan pilot alımı”
duyurusu yaptı. Duyuruda alınacak kişilerin minimum 8 bin saat uçan ve
bu uçuş süresinden 3 bin saati de kaptan pilotluk yapmış olanlar-dan
seçileceği belirtildi. Pilotlar ortalama 1.5 yıl süreyle görev alacak.