THY’yi yabancı pilotlar uçuracak

Türk Hava Yolları (THY) tarihinde bir ilke imza atıyor. Şirket artan pilot ihtiyacı karşısında ilk kez yabancı kaptan pilot aramaya başladı



Alınacak pilotların sözleşmeli olacağı öğrenildi. THY yönetimi artan uçak sayısına karşılık yeterince Türk pilot bulamayınca çareyi yabancı pilot aramakta buldu. Şirket, son 5 yılda büyük bir büyüme gösterirken geçtiğimiz günlerde teslim aldığı uçağı ile filodaki uçak sayısını da 127’ye çıkardı.



Bu büyüme karşısında yeterince kaptan pilot ihtiyacını karşılayamayan THY, çözümü yurt dışında aramaya başladı. Halen bünyesinde 1512 pilot bulunan şirket İngilizce web sitesinden “yabancı kaptan pilot alımı” duyurusu yaptı.

Duyuruda alınacak kişilerin minimum 8 bin saat uçan ve bu uçuş süresinden 3 bin saati de kaptan pilotluk yapmış olanlar-dan seçileceği belirtildi. Pilotlar ortalama 1.5 yıl süreyle görev alacak.