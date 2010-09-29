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Yaşam

THY'YE YENİ YOLCU UÇAĞI İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2010 19:41

-THY'YE YENİ YOLCU UÇAĞI  İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Türk Hava Yollarının (THY) Airbus'tan satın aldığı A330-300 tipi yolcu uçağı İstanbul'a geldi.  Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki fabrikasından teslim alınan ''TC-JNH'' kuyruk tescilli ''Topkapı'' adı verilen yolcu uçağı, bugün öğleden sonra Atatürk Havalimanı'na indi.  THY teknik hangarlarının bulunduğu aprona park eden uçağı, THY yöneticileri ve çalışanları karşıladı. Teslimi yapılan ''TC-JDO'' kuyruk tescilli ''Meriç'' adı verilen A330-200F kargo uçağının ise akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı bildirildi. THY'nin orta ve uzun mesafeli uçuşlarında kullanacağı A330-300 yolcu uçağı, 261'i ekonomi, 28'i business olmak üzere 289 koltuk kapasitesine ve 10.850 kilometre menzile sahip.  Airbus A330-200F kargo uçağı ise 7.400 kilometre menzile ve 70 ton kargo taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

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