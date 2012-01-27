-THY'nin Şanlıurfa ve Gaziantep seferleri iptal İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan Şanlıurfa ve Gaziantep seferleri, bu şehirlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. THY'nin 07.25'te Atatürk Havalimanı kalkışlı Şanlıurfa ve Gaziantep uçuşları, bu şehirlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak gerçekleştirilemedi. Bu arada DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar Atatürk Havalimanı'ndan kaynaklanan herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirterek, dün akşam saatlerinden itibaren 50 kişilik ekibin 7 adet karla mücadele aracıyla pist ve apronlarda hazır bekletildiğini söyledi. Havalimanındaki tüm pistlerin şu anda açık olduğunu ifade eden Özuğur, ekiplerin uçuşlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.