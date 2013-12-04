THY'nin yüzyıl sonu hedefi gezegenler arası yolculuk!

THY Genel Müdürü Temel Kotil, 21'inci yüzyılın sonları yaklaştıkça dünyanın her tarafına uçan bir şirket olmakla yetinmeyeceklerini ve gerçekleşmesini bekledikleri gezegenler arası seyahatlerde de öncü olacaklarını söyledi.

THY'nin uçaklarında, VIP, CIP Salonlarında ve Busıness Class kontuarlarında yolculara dağıtılan Skylife dergisinin Ocak ayı sayısında, "Hoşgeldiniz" başlıklı köşesinde yazdığı yazıda Temel Kotil, şirketi temsil eden Anadolu çocuğunun artık yetişkin ve yaşam dolu bir genç olduğunu belirterek, "Bu genç 21. yüzyılın sonlarına yaklaştıkça artık dünyanın her şehrine uçan bir THY ile yetinmeyip gezegenler arası seferler düzenleme hazırlığındadır. Bugün itibarı ile dünyanın en çok ülkesine uçan bir hava yolu şirketiyiz ve 21. yüzyılın sonlarında gerçekleşmesini beklediğimiz gezegenler arası seyahatte de inşallah öncü oluruz" dedi.

2014 planları

Yazısında daha sonra 2014 planları için görüşlerini paylaşan Temel Kotil, bilinmeyendeki güzelliği görmek için keşfedilmeyenin peşinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin uçmadığı, adını bile telaffuz edemediğimiz yerlere uçmamız bu yüzdendir. Bu bizim gibi düşünenlerle, kalbi bu muhteşem gezegeni keşfe çıkmak için çırpınanlarla yola çıkmaya hazırız. 2014 yılında ikisi yurt içi olmak üzere, toplam 16 yeni hat açacağız. Böylece uçuş noktası sayımız 260'a çıkacak. Günlük sefer sayımız 1300'e ulaştı"

Mum ışığında yemek

THY Genel Müdürü Temel Kotil yazısının sonuna doğru uçaklarda verdikleri ikram için de, "Yolcularımız bizim misafirlerimizdir. Onlara yeryüzünden 12 bin metre yüksekte mum ışığında yemek ikram ediyoruz. Dünyada en iyi ikram veren şirket olmamıza rağmen bu ay başlattığımız yeniliklerle bunları bütün uçuşlarda sizlere sunacağız" dedi.

Temel Kotil, çevreye olan saygılarının en üst dereceye ulaştığını ve hedeflerinin 2023 olduğunu belirterek, yazısını şöyle tamamladı:

"THY 2023 yılında 450'den fazla uçağı ile 120 milyon yolcusu ve 24 milyar USD cirosuyla en büyük şirketlerden birisi olacaktır. Bu yolda yürümeye ve üretmeye devam edeceğiz. Siz değerli yolcularımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl dilerim"