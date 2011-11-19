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Yaşam

THY'nin yüzü Caroline Wozniacki İstanbul'da İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 12:03

-THY'nin yüzü Caroline Wozniacki İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) yeni reklam yüzü dünya tenisinin yıldız ismi Caroline Wozniacki, reklam çekimleri için İstanbul'a geldi. Bu yılın ilk aylarında THY'nin reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü tenisçi Caroline Wozniacki, İstanbul çekimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geldi. THY'nin yeni dış hatlar CIP Salonu Lounge İstanbul'un tanıtımları için kamera karşısına geçen Wozniacki, gece kıyafetleri, hostes ve tenisçi kostümleriyle fotoğrafçı Candaş Arın'a poz verdi. PPR İstanbul ve Alametifarika iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 20 kişilik bir ekiple yapılan çalışmalar sırasında basın mensuplarının kısa süre görüntü almalarına izin verildi.

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