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Yaşam

THY'NİN YOLCU SAYISI 27 MİLYONA ULAŞTI İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2010 19:33

-THY'NİN YOLCU SAYISI 27 MİLYONA ULAŞTI İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) bu yılın 11 aylık yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 26,9 milyona ulaştı. THY'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin Ocak-Kasım 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi. Açıklamada, şunlar ifade edildi: ''Yolcu sayısı Ocak-Kasım 2009 döneminde 22,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 17,1 artışla 26,9 milyona ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da Ocak- Kasım 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 15,9 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla yüzde 74 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2009 döneminde 51,3 milyar kilometre iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 59,6 milyar kilometreye, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2009 döneminde 36,5 milyar kilometre iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 20,9 artarak 44,1 milyar kilometreye, Konma Sayısı, Ocak- Kasım  2009 döneminde 194 bin 236 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 15,1 artışla 223 bin 534'e,  Kargo-Posta, Ocak- Kasım  2009 döneminde 212 bin 277 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 33,5 artışla 283 bin 335 tona yükselmiştir.''

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