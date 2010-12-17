-THY'NİN YENİ YÜZÜ ÜNLÜ TENİSÇİ İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Danimarkalı ünlü tenisçi Caroline Wozniacki, Türk Hava Yolları'nın (THY) ''Business Class'' yüzü seçildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde spesifik çalışmalara ağırlık veren THY, bayanlar teniste dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Caroline Wozniacki ile anlaşma yaptı. THY'nin Business Class yüzü seçilen Caroline Wozniacki, ağırlıklı olarak Avrupa'daki marka iletişiminde tenis severler ile bir araya gelecek. Ünlü tenisçi, 3 yıl boyunca reklam filmlerinde ve halkla ilişkiler etkinliklerinde THY'yi temsil edecek. Reklam filmi çekimi için 20 Aralıkta Türkiye'ye gelecek olan Caroline Wozniacki, Türk basın mensuplarıyla da bir araya gelecek. Wozniacki'nin oynayacağı ve THY'nin yeni Business Class konseptinin tanıtılacağı reklam filmi, Avrupa'daki tüm ülkelerde yayınlanacak. Reklam filmi aynı zamanda uluslararası haber ve spor kanallarında da izleyici ile buluşacak. -12 TURNUVA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI- 'En çok gelecek vadeden tenisçi' olarak gösterilen Wozniacki, 2010 yılını birinci olarak tamamladı. 20 yaşındaki tenisçi, dünya tenis sıralamasındaki 'en genç oyuncu' unvanını da elinde bulunduruyor. Wozniacki, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 'dünya şampiyonu' ödülüne layık görüldü. 2011 Yılında Grand Slam ödülünü alması beklenen tenisçi, şu ana kadar 12 turnuva şampiyonluğu elde etti. Wozniacki, Women's Tennis Association (WTA) tarafından 2008 yılında en iyi yeni tenisçi ödülünün de sahibi olmuştu.