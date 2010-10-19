-THY'NİN YENİ REKLAM FİLMİ 80 ÜLKEDE GÖSTERİLECEK İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Türk Hava Yollarının (THY), sponsoru olduğu Manchester United futbol kulübünün yıldız oyuncuları ile çektiği reklam filmi, yarın uluslararası televizyon kanallarının ardından THY'nin uçtuğu 80 ülkede gösterime girecek. THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyada 80 ülkede gösterilecek yeni reklam filminde, dünya futbolunun efsanevi takımlarından Manchester United'in Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Patrice Evra, Rafael, Fabio ve Paul Scholes'in de aralarında bulunduğu futbol yıldızları bir yandan uçakta maç yaparken bir yandan da THY'nin yeni business class konseptinin keyfini çıkardı. Gökyüzünde maç için kamera karşısına geçen bir diğer önemli isim de 17 yıl Manchester United forması ile top koşturan efsanevi futbolcu Sir Bobby Charlton oldu. Sir Charlton, filmin sürpriz finalinde genç kuşak ile birlikte rol aldı. ''Gökyüzünde futbol maçı'' adı ile Manchester'da çekilen reklam filmi için birebir boyutlarda gerçek bir yolcu uçağı inşa edildi. Uçağın iki ay süren yapım aşamasının ardından başlayan çekimler 2 gün sürdü. David Beckham gibi ünlü futbolcuların global kampanyalarının reklam filmlerini çeken Marco Grandia'nın yönetmenliğini yaptığı reklam filminde, futbolcuların oyun koçluğunu kareograf Billy Wingrove yaptı. Türk ve İngiliz prodüksiyon ekiplerinin ortak çalışması ile hayata geçirilen filmde, 115 kişilik bir ekip görev yaptı. Film, yarın uluslararası televizyon kanallarının ardından THY'nin uçtuğu 80 ülkede gösterime girecek.