THY'nin yeni marka elçisi Lionel Messi

İspanya'nın La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Lionel Andres Messi, THY'nin yeni “marka elçisi” oldu.

Barcelona'da Nou Camp Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Lionel Messi ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi İsmail Gerçek hazır bulundu.

Törende Türk Hava Yolları'na teşekkür eden Messi, “Dünyanın en hızlı büyüyen ve Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın marka yüzü olmak benim için büyük bir onur. Birlikte çok büyük ve başarılı projelere imza atacağız” dedi.

THY Yönetim Kurulu üyesi İsmail Gerçek ise iki yıldır Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi olduklarını vurgulayarak, “Bu yüzden sporda en iyilerle çalışmak ve onlarla işbirliği yapmak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı net şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın Marka Elçisi olan Lionel Messi, bu anlaşma kapsamında çekimleri Barcelona ve İstanbul'da gerçekleşen bir reklam filminde rol aldı. Messi'nin reklam filmindeki rol arkadaşı ise THY'nin başka bir marka elçisi olan NBA oyuncusu Kobe Bryant oldu. Reklam 7 Aralık 2012'de çeşitli ülkelerde gösterilmeye başlanacak. Anlaşma kapsamında Messi, Türk Hava Yolları'nın çeşitli etkinliklerine iştirak edecek.