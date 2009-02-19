THY'nin yeni kıyafetleri

THY'nin kadın ve erkek tüm yer hizmetleri ve satış personeli için hazırlanan 250 parçalık koleksiyondan oluşan yazlık ve kışlık üniformaları, koreograf Uğurkan Erez'in Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali H kontuvarında oluşturulan podyumda beğeniye sunuldu.Tuğba Karaca, Sedef Avcı, Özge Ulusoy, Ebru Güzel, Merve Büyüksaraç, Ebru Öztürk, Atilla Saraç, Murat Onuk, Kıvanç Kasabalı ve Serkan Tan'ın da aralarında bulunduğu mankenler tarafından tanıtılan pardösüden kabana, şemsiyeden çantaya, kaşkoldan ayakkabıya her detayın düşünüldüğü kıyafet ve malzemeler izleyicilerin oylarıyla belirlendi.Yeni üniformalarda ana renk olarak lacivert ve kırmızı kullanıldı. Tüm gömleklerde beyaz renk, armalar ve düğmelerde ise lacivert ve kırmızı renk tercih edildi.Defilede apron ve kargo çalışanları için hazırlanan yeni kıyafetler de sunuldu.THY Genel Müdürü Temel Kotil, defilenin ardından Faruk Saraç'a, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş da Uğurkan Erez'e birer plaket verdi.Temel Kotil, burada yaptığı konuşmada, hazırladığı güzel kıyafetler için Faruk Saraç'a teşekkür ederek, ''Bu kıyafetler 4 bin 600 THY personeli tarafından dünyadaki 110 noktada kullanılacak. Böylece bir dünya markası, diğer bir dünya markası ile buluşmuş oldu. THY personelini yıldızlaştıran bu koleksiyona teşekkür ediyorum'' dedi.(AA)