-THY'NİN YENİ BOEING UÇAĞI İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY), Boeing firmasından satın aldığı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı İstanbul'a geldi. Boeing Ticari Uçaklarının ABD'deki üretim merkezi Seattle'dan gelen ''TC JJE'' kuyruk tescilli ''Dolmabahçe'' adı verilen Boeing 777-300ER uçağı için Atatürk Havalimanı apronunda tören düzenlendi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY yöneticileri ve basın mensuplarını taşıyan uçak, İstanbul'a inişinde, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur'un da bulunduğu topluluk tarafından DHMİ'ye ait itfaiye araçlarının yaptığı su gösterisiyle karşılandı. THY'nin yeni uçağını Seattle'dan kaptan pilotlar Mehmet Özkurt, Kadir Can Pehlivan ve yardımcı pilot Ferihan Işık'tan oluşan kokpit ekibi getirdi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Boeing firmasından alınan bir uçağın, ilk kez Seattle'dan direkt olarak İstanbul'a geldiğini belirterek, bunun bile başlı başına bir olay olduğunu söyledi. THY Genel Müdürü Temel Kotil de yeni alınan büyük gövdeli uçakların uzak mesafeli uçuşlarda önemli işler yapacağını, yararlar sağlayacağını belirterek, 2011 yılının global anlamda çok operasyon yapılan bir yıl olacağını söyledi. Kotil, Airbus firmasına sipariş verilen A330-300 uçakların ikincisinin de Fransa'nın Toulouse kentinden dün gece İstanbul'a geldiğini kaydederek, filodaki uçak sayısının 5 adet kargo uçağı ile birlikte 148'e yükseldiğini ifade etti. Airbus'tan alınan 'TC- JNİ'' kuyruk tescille uçağa ''Konak'' isminin verildiği öğrenildi. -BOEİNG 777-300ER- Boeing 777 serisi uçaklar, üç ayrı sınıf konfigürasyonunda, 301 ile 368 koltuk kapasitesiyle, 9695 kilometre ile 17.500 kilometre arası menzilde uçabiliyor. Bu da havayolu şirketlerinin aktarmasız uçuş kabiliyetlerini artırıyor. THY'nin sipariş ettiği dünyanın en geniş çift motorlu ticari uçağı 777-300ER uçağı ise 365 yolcu kapasiteli ve 14.685 kilometrelik menzile sahip. Çift koridorlu uçağın, kabin genişliği 5,86 metre, kanat açıklığı 64,8 metre, uzunluğu ise, 73,9 metre. Saatte 1029 kilometre hıza ulaşabilen uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 351,5 ton. Airbus A330-300 yolcu uçağı ise 289 koltuk kapasitesine ve 10.850 kilometre menzile sahip.