THY'nin uçağı, teknik arıza nedeniyle geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Roma seferini gerçekleştirecek TK-1863 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkışından bir saat sonra teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Yolcuların yeni bir uçakla Roma'ya gönderileceği belirtildi.

THY'nin Airbus 321 tipi TC-JRL kuyruk tescilli 'TARSUS' adlı uçağı, Roma seferini yapmak üzere 93 yolcusuyla bugün saat 17.43'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Havalandıktan bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek geri döneceğini söyledi. İniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atarak yakıtını tüketen uçak, saat 18.51'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Uçak, kontrollerin yapılması için teknik hangar önüne çekildi. Terminale alınan yolcuların, tahsis edilen yeni bir uçakla saat 20.10 sıralarında Roma'ya gönderileceği öğrenildi.(DHA)