-THY'NİN TUNUS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Türk Hava Yollarının Tunus'taki olaylar nedeniyle gerçekleştiremediği Tunus tarifeli seferleri yeniden başladı. Tunus'taki olaylar nedeniyle, ülkenin hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından, THY'nin Tunus'a yaptığı tarifeli uçuşlar 15 Ocak Cumartesi günü iptal edildi. Tarifeli uçuşlar, ülkenin hava sahasının yeniden uçuşlara açılması üzerine, bugün normale döndü. THY'nin, TK 661 sefer sayılı A330 tipi uçağı, 47 yolcusuyla saat 10.50'de İstanbul'dan Tunus'a gitti. Aynı uçak, TK 662 tarifeli seferiyle saat 17.05'te Tunus'tan İstanbul'a gelecek. Öte yandan, THY'nin tarifeli uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığının isteği üzerine, THY tarafından Tunus'a gönderilen Boeing 777 tipi özel bir uçak, buradaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirilmişti.