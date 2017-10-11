THY'nin transfer yolcuları İstanbul’u Stopover uygulaması ile keşfediyor

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Stopover (duraklama noktası) projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında ilk kez Pakistan çıkışlı yolculara sunulan hizmet kısa zamanda bir çok ülkeyi kapsadı. THY ile aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi uzun stopover yolcuları bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile, İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece; business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul’da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyorlar.

Eylül ayında Portekiz’in de eklenmesi ile birlikte; Pakistan, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Belarus, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, İran, Nijerya ve Portekiz çıkışlı seferlerde seyahat eden yolculara ücretsiz otel hizmeti verilecek. Konaklama süresi boyunca yolcuların İstanbul’u tanımaları hedefleniyor.

Türk Hava Yolları’nın Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, \"Yolcularımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler sonrası \"Stopover\" uygulamamızı diğer ülkelere de genişletmekten heyecan duyuyoruz. Yolcularımıza, Türk misafirperverliğini ve İstanbul\'un eşsiz güzelliklerini tecrübe etme fırsatı sunuyoruz. Programın başarılı olacağından ve yolcularımızın memnuniyetine vesile olacağından emindik. Sonuçlar da bizi yanıltmıyor. \"dedi.

11 ÜLKEDEN 4000\'DEN FAZLA YOLCU İSTANBUL\'U TANIDI

Stopover uygulaması ile ilk 6 ay sonunda 11 ülkeden 4000\'den fazla yolcu İstanbul’da Türk Hava Yolları’nın misafiri oldu. Uygulama ile İstanbul’u keşfeden yolcuların % 62’si Türk Hava Yolları ile ilk kez seyahat ettiğini belirtirken %73’ü stopover ayrıcalığının Türk Hava Yolları’nı tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu söyledi.

THY\'den yapılan açıklamada, \"Bayrak taşıyıcı havayolu, yolcularının gösterdiği ilgi nedeniyle Stopover hizmetinin sınırlarını genişletmeye devam edecek. Uygulama kısa bir süre içerisinde özellikle Asya, Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa’da bir çok noktaya sunulmaya başlayacak. Stopover projesiyle dünyanın yeni aktarma merkezi olan İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi, Türkiye turizmine katkı sağlanması ve Türk Hava Yolları transfer yolcu sayısının artırılması hedefleniyor\" denildi.

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