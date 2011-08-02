-THY'NİN TORİNO SEFERLERİ BAŞLADI ROMA (A.A) - 02.08.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY), 187. uçuş noktası olan Torino'ya ilk uçuş bugün yapıldı. THY Torino Müdürü Cem Sahir İslam'ın AA muhabirine verdiği demeçte, İstanbul'dan Torino'ya gelen Airbus 319 tipi ilk uçağın yerel saatle 11.35'te vardığını, normal saati 12.35'te de doluya yakın bir oranla İstanbul için havalandığını bildirdi. Cem Sahir İslam, uçağın Torino'dan İstanbul'a dönüşünde doluluk oranını yüksek olmasını ''ticari açıdan güzel bir işaret fişeği'' olarak nitelendirdi. Torino Müdürü İslam, THY'nin bu kente ilk seferi olması nedeniyle havaalanında, uçağın su takıyla karşılandığını bu karşılama töreninin, havaalanı için de bir ilk olduğunu kaydetti. İlk Torino seferine THY Pazarlama ve Satış 2. Bölge Başkanı Sezgin Sağlam ve Güney Avrupa ile Afrika'dan sorumlu Başkan Yardımcısı İhsan Gani Erbaş katıldı. Cem Sahir İslam, Torino'da THY'nin ilk seferi için düzenlenen törene, bir dönem Dış Ticaret ile Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, şu anki Torino Belediye Başkanı Piero Fassino ile Torino Ticaret Odası Genel Sekreteri Guido Bolatto'nun da katıldığını aktardı. Kent yetkililerinin burada yaptıkları konuşmada, THY'nin Torino'yu sadece Türkiye'ye değil Arap ülkelerine, uzakdoğuya bağlayacağını belirttikleri ve seferlerin arttırılmasını talep ettikleri öğrenildi. THY'nin İtalya'daki 7. uçuş noktası olan Torino'ya seferler, haftanın salı, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. THY, İtalya'da geçen ay da Napoli'ye direkt seferlere başlamıştı.