-THY'NİN SÜLEYMANİYE SEFERLERİ BAŞLADI SÜLEYMANİYE (A.A) - 18.07.2011 - Türk Havayollarının (THY) Irak'ın Süleymaniye şehrine seferleri başladı. Hattın açılışı dolayısıyla yapılan basın toplantısında konuşan THY Pazarlama ve Satış Başkanı M. Akif Konar, ''Avrupa'nın en iyi havayolu olan THY'yi, Orta Doğu'nun da en iyi havayolu yapmak için buradayız. Bundan 2 hafta önce Necef hattımızı açtık, bugün Irak'ta 5. hattımızı açıyoruz. Bağdat, Erbil, Basra ve Necef'ten sonra Süleymaniye'yi de dünyaya bağlamaktan mutluyuz'' dedi. Dünyanın en iyisi olmak için çalıştıklarını söyleyen Konar, THY için Süleymaniye'nin Irak'ta 5'inci, Orta Doğuda 27'inci uçuş noktası olduğunu söyledi. Türkiye ile Irak arasında son 2 yıl içerisinde çok önemli işbirliklerine imza atıldığını kaydeden, Konar şöyle konuştu: ''Irak'ın dünyaya açılan en önemli kapılarından birisi olan Türkiye'nin havayolu şirketi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Yeni hattımız Süleymaniye'yle birlikte tüm Irak'a haftada 24 uçuş düzenliyoruz. Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi olan Türk Havayolları 42 yurt içi, 144 yurt dışı olmak üzere toplamda uçtuğu 186 noktayla aynı zamanda dünyanın uçuş ağı en geniş 8. havayolu şirketi.'' Süleymaniye'ye düzenlenen ilk sefere katılanları karşılayan Süleymaniye Valisi Behroz H. Salih de, bugün Türk Havayollarının Süleymaniye'ye düzenlediği seferle Süleymaniye'nin dünyaya açıldığını kaydetti. Salih, ''THY'nin gelişi Süleymaniye havalimanına büyük katkı sağlayacaktır'' dedi. Konuşmaların ardından THY amblemli pasta kesildi. -İSTANBUL SÜLEYMANİYE SEFERLERİ Planlanan uçuş programına göre, seferler İstanbul'dan Süleymaniye'ye pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar, Süleymaniye'den İstanbul'a ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün gerçekleştirilecek. Süleymaniye tarifeli uçuşlar, İstanbul'dan 23.15, Süleymaniye'den ise 03.10'da hareket edecek. İstanbul-Süleymaniye gidiş-dönüş biletleri 305 Avro'dan, Süleymaniye-İstanbul gidiş-dönüş biletleri ise 438 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. -MÜSİAD'IN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Süleymaniye hattının açılışına katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yetkilileri, Süleymaniye Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayı imzalayan MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Fuar-Forum Komisyonu Başkanı Adnan Bostan ile Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Serwan Muhammed Mahmud iki kuruluş arasında başlatılan işbirliğinin ülkeler arasındaki ticaret hacminin yükselmesine önemli katkıda bulunacağını ifade ettiler. MÜSİAD bu anlaşmayla Irak'ta irtibat noktasını 3'e, yurt dışı irtibatlarının sayısını ise 45 ülkede 103'e çıkardı.