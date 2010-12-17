THY'nin son transferi

T24 - Tenisin bir numaralı ismi Caroline Wozniacki Türk Hava Yolları’nın Business Class yüzü seçildi.







Uluslararası marka bilinirliği çalışmaları çerçevesinde spesifik çalışmalara ağırlık veren Türk Hava Yolları, bayanlar tenis dünyasının bir numaralı ismi Caroline Wozniacki ile anlaşma yaptı.



Türk Hava Yolları’nın Business Class yüzü seçilen Caroline Wozniacki ağırlıklı olarak Avrupa’daki marka iletişiminde tenisseverler ile biraraya gelecek.







Polonya asıllı Danimarkalı tenisçi, 3 yıl boyunca reklam filmlerinde ve halkla ilişkiler etkinliklerinde Türk Hava Yolları’nı temsil edecek.



En çok gelecek vaat eden tenisçi olarak gösterilen 20 yaşındaki genç tenisçi 2010 yılını birinci olarak tamamladı. Dünya tenis sıralamasındaki en genç oyuncu ünvanını da elinde bulunduran Wozniacki, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından dünya şampiyonu ödülüne layık görüldü. 2011 Yılında grand slam ödülünü alması beklenen tenisçi şu ana kadar 12 tane turnuva şampiyonluğu elde etti. Wozniacki Women's Tennis Association (WTA) tarafından 2008 yılında en iyi yeni tenisçi ödülünün de sahibi olmuştu.





20 Aralık 2010 tarihinde reklam filmi çekimi için Türkiye’ye gelecek olan Caroline Wozniacki Türk basın mensupları ile de bir araya gelecek. Wozniacki’nin oynayacağı ve Türk Hava Yolları’nın yeni Business Class konseptinin tanıtılacağı reklam filmi Avrupa’daki tüm ülkelerde yayınlanacak. Reklam filmi aynı zamanda uluslararası haber ve spor kanallarında da izleyici ile buluşacak.





