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Yaşam

THY'NİN RAMAZAN KAMPANYASI GENİŞLETİLDİ İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2010 15:03

-THY'NİN RAMAZAN KAMPANYASI GENİŞLETİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Türk Hava Yollarının (THY), 11 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasındaki iç hat uçuşlarında her şey dahil 94 TL'den başlattığı kampanyanın büyük ilgi görmesi üzerine koltuk sayısının 40 bine çıkarıldığı bildirildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin, iç hat uçuşlarında ramazan ayına özel başlattığı promosyon kampanyası yolculardan büyük ilgi gördü. Açıklamada, Ramazan ayına özel THY'nin 11 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasındaki iç hat uçuşlarında, her şey dahil 94 TL'den başlattığı kampanyaya yolculardan gelen yoğun talep üzerine, bu promosyon için 25 bin olarak ayrılan koltuk sayısının 40 bine yükseltildiği belirtildi.

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