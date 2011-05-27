T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'NİN NEW YORK UÇAĞI GERİ DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 16:43

-THY'NİN NEW YORK UÇAĞI GERİ DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Türk Hava Yollarının  dün İstanbul-New York seferi için havalanan yolcu uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Atatürk Havalimanına geri döndü.  Alınan bilgiye göre, New York seferini yapmak üzere dün Atatürk Havalimanından havalanan ''Rumeli'' isimli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağında, kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Kabininde yanık kablo kokusu hissedilen uçak, daha sonra Atatürk Havalimanına geri döndü.  Uçağın, arızası giderildikten sonra yolcularıyla birlikte New York'a hareket ettiği öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24