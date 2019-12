-THY'NİN NEW YORK UÇAĞI GERİ DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Türk Hava Yollarının dün İstanbul-New York seferi için havalanan yolcu uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Atatürk Havalimanına geri döndü. Alınan bilgiye göre, New York seferini yapmak üzere dün Atatürk Havalimanından havalanan ''Rumeli'' isimli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağında, kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Kabininde yanık kablo kokusu hissedilen uçak, daha sonra Atatürk Havalimanına geri döndü. Uçağın, arızası giderildikten sonra yolcularıyla birlikte New York'a hareket ettiği öğrenildi.