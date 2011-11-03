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Yaşam

THY'nin Musul uçuşları başladı İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 14:33

-THY'nin Musul uçuşları başladı İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Irak'ın Musul kentine uçuşları bugün başladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; Bağdat, Erbil, Basra, Süleymaniye ve Necef’den sonra Irak’ta uçuş gerçekleştirilen 6’ncı nokta olan Musul’a uçuşlar salı, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.  THY, Musul uçuşlarının başlaması ile birlikte, diğer tüm havayolları arasında Irak’ta en çok şehire uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu. Musul seferlerinin tarifeli uçuş saatleri şöyle olacak:  ''İstanbul'dan salı, perşembe, cuma ve pazar günleri yerel saatlerle 05.55'te kalkacak uçak, saat 09.15'te Musul'a varacak. Yine aynı günler Musul'dan yerel saatlerle 11.00'de kalkacak uçak, saat 12.20'de İstanbul'da olacak.''   Bilet ücretleri, tüm vergiler dahil İstanbul–Musul 275 avrodan, Musul–İstanbul 384 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.  THY'nin Musul uçuşlarının başlaması ile birlikte tüm dünyada 42 iç hat ve 148 dış hat olmak üzere 190 şehre sefer düzenlenmeye başladı.

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