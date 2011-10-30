-THY'nin kış tarifesi başladı İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Türk Hava Yolları (THY), bugün itibarıyla kış tarifesini uygulamaya başladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, bu kış İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havaalanı'na tarifeli seferler düzenleyecek. Heathrow ve Stansted havalimanlarından sonra Londra'daki 3'üncü havalimanı Gatwick'e de seferler başlatacak THY, bu hatta 20 Aralık 2011 tarihi itibarıyla haftanın her günü uçuş gerçekleştirecek. 20 Aralık 2011 itibarıyla Londra Gatwick Havalimanı'na başlatılması planlanan sefer saatleri şöyle: ''İstanbul'dan her gün yerel saatlerle 10.50'de kalkacak uçak saat 12.50'de Gatwick'te olacak. Yerel saatlerle saat 13.55'te Gatwick'ten kalkacak uçak saat 19.45'te İstanbul'a varacak.'' 2011 yılında uzun menzil filosundaki büyümeye paralel olarak Washington, Los Angeles ve Bangkok seferlerinde, 2011 yaz tarife dönemi için yapılan sefer sayısındaki artışların, kış tarife döneminde de devam etmesi planlanıyor. Yaz döneminde haftada 5 gün olarak gerçekleştirilen İstanbul-Washington seferleri, kış döneminde 6 güne, haftada 4 gün olan Los Angeles seferleri haftada 5 güne ve haftada 7 sefer olan Bangkok seferleri ise haftada 14 sefere çıkarılacak. Aynı şekilde yaz dönemi içerisinde haftada 5 gün olan Johannesburg-Cape Town seferlerinin haftada 7 güne ve haftada 3 gün olan Dar es Salaam seferlerinin ise haftada 4 güne çıkartılması planlanıyor. 2011-2012 kış tarifesinde ayrıca Kazan, Dnepropetrovsk hatlarında da sefer artışları planlayan THY, iç hatlarda ise Adana, Ankara, Gaziantep, Samsun ve Van sefer sayılarını da arttırmayı planlıyor.