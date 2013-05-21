THY'nin kafası karıştı, yolcuları Senegal yerine Bangladeş'e gönderdi

Türk Hava Yolları (THY) Dakar ile Dakka'yı karıştırınca, Amerikalı çift kendisini aslında gitmek istedikleri yerden 11 bin kilometre uzakta ve yanlış kıtada buldu.

THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda havaalanı kodlarını karıştırması nedeniyle, ABD’li çift Sandy Valdiviseo ve eşi Triet Vo'nun yolculuğu gitmek istedikleri yerden 11 bin km uzakta son buldu.



Çift, Los Angeles'ten Senegal'in başkenti Dakar'a uçmak istiyordu ama THY havaalanı kodlarını karıştırınca Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gitti.



Bu tuhaf durum sonucu çift sadece yanlış yere değil aynı zamanda tamamen yanlış kıtaya gitmiş oldu.



Metin Güneş’in CNNTürk’teki haberine göre, Türk Havayolları Dakar'ın DKR olan havaalanı koduyla Dakka'nın DAC olan kodunu karıştırmıştı.

Çift önce İstanbul'a uçmuş ve burada dört saat bekledikten sonra aktarma yapmıştı.



Los Angeles Times'ın haberine göre çift bir terslik olabileceğini düşünmeksizin İstanbul'da uçağa bindi.



Los Angeles Times'a konuşan Valdiviseo, uçak havalandıktan sonra hostesin Dakka'ya gitmekte olduklarını anons etmesi üzerine de durumu fark edemediklerini, Türk aksanıyla Dakar'ın Dakka gibi telaffuz edildiğini düşündüklerini söyledi.



Hatayı sadece havadayken uçuş rotası haritasını görünce fark edip Senegal yerine Bangladeş'e gitmekte olduklarını anladılar.



Bangladaş'e vardıklarında ise THY ile sorunu çözmeleri için dokuz saat beklemek zorunda kaldıkları bildirildi.



THY yetkililerinin ilk önce Valdivieso'nun telefondan yaptığı bilet rezervasyonu kayıtlarını dinlemek için ısrar ettikleri, ancak daha sonra biletlerine yanlış havaalanı kodunun yazıldığını kabul ettikleri belirtildi.



Çift İstanbul'a geri getirildi ve bu defa doğru uçağa bindirilerek Senegal'e götürüldü. Bagajları ise iki gün sonra Senegal'e vardı.



Olay geçtiğimiz yıl Aralık ayında oldu ancak çiftin tazminat talep etmesi üzerine basında şimdi yer almaya başladı.



Türk Havayolları'nın bir sözcüsü LA Times'a "Çok üzgünüz, özür diliyoruz" dedi.



Şirket ayrıca çifte THY’nin uçuş ağı içindeki herhangi bir yere bedava ekonomi sınıfı bilet teklif ettiklerini açıkladı.