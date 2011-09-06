-THY'nin İtalya seferlerine grev engeli İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) Roma, Milano ve Venedik seferleri, İtalya'daki genel grev nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Alınan bilgiye göre, İtalyan hükümetinin hazırladığı tasarruf paketini protesto etmek amacıyla İtalya İşçi Konfederasyonunun (CGIL) bugün başlattığı 8 saatlik genel grev uygulaması nedeniyle İtalya'nın bazı kentlerinde hava ulaşımı yapılamıyor. Genel grev nedeniyle THY'nin TK1874 ve TK1896 Milano-İstanbul, TK1868 Venedik-İstanbul, TK1862 Roma-İstanbul seferleri ile TK1895 ve TK1875 İstanbul-Milano seferleri iptal edildi. Bu arada, THY'nin İtalya'da diğer noktalara yaptığı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.