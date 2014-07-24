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THY'nin İsrail'e uyguladığı uçuş yasağı 24 saat daha uzatıldı

Türkiye'nin İsrail'e uçuş yasağı, riskin devam etmesi nedeniyle 24 saat daha uzatıldı

24 Temmuz 2014 00:29

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, "İsrail üzerindeki uçuş yasağını, riskin devam etmesi nedeniyle 24 saat daha uzattık. Yarın saat 22.00'ye kadar bu yasak devam edecek" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de, İsrail Ben Gurion Havalimanı'ndaki güvenlik riski sebebiyle uçuş yasağının 24 saat daha uzatıldığını duyurdu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İsrail Ben Gurion Havalimanı'ndaki güvenlik riski devam ettiğinden TC tescilli uçakların buraya yapacakları sefer yasağı 24 saat uzatılmıştır” denildi.

 

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