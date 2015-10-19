THY'nin Frankfurt seferinde fare paniği

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Frankfurt seferini yapacak uçağın kabininde fare bulunması paniğe neden oldu. Uçak seferden çekilirken yolcular bir başka uçakla Frankfurt’a gönderildi.

AirportHaber'in haberine göre THY’nin bu sabah İstanbul-Frankfurt seferini yapacak TK1587 sefer sayılı uçağında fare paniği yaşandı. THY’ye ait Airbus 330 sefer sayılı uçak 217 yolcusunu alarak Atatürk Havalimanı’ndan kalkış için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu sırada uçağın kabininde bir fare olduğu fark edildi.

Yolcular ve kabin ekibi, kabindeki fareyi fark edince kısa süreli panik yaşadı. Yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı. THY uçağı ise bakım için hangara çekilirken farenin bir önceki seferde uçağa girmiş olabileceği belirtildi.

2004 yılında Roma'dan THY'ye ait Aydın uçağı ile Pekin'e taşınırken kafesleri iyi kapatılmadığı için çok sayıda sincap uçağın içine dağılmıştı. Uçağın elektronik sistemlerini kemirmesi ihtimali sebebiple uçak teknik hangarda ilaçlandıktan sonra bütün sistemleri detaylı kontrolden geçirilmiş, bütün bunlar THY’ye o dönem bir milyon dolara mal olmuştu.