-THY'nin Bingazi Uçağı İstanbul'a döndü İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Libya'da yaşanan savaşın ardından THY'nin Bingazi-İstanbul seferini yapan uçağı, aralarında yaralı Libyalıların da bulunduğu 156 yolcu ile İstanbul'a döndü. Libya'da Kaddafi yönetiminin sona ermesinden sonra, THY'nin, yaklaşık 3 aydır yapılamayan Bingazi uçuşlarının yeniden başlamasının ardından, TK 648 sefer sayılı Bingazi-İstanbul uçağı, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. THY Genel Müdürü Temel Kotil'in de aralarında bulunduğu 156 yolcu arasında Libya'da yaşanan olaylar sırasında yaralanan yolcular da yer aldı. Başında, ellerinde ve omuzunda sargılar bulunan Hamza Ali, sağ ayağında ve elinde sargılar bulunan Abdülbasit Elgwiel ile Ramazan Muhtar adlı yolcular, Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiklerini belirterek, şarapnel parçasıyla yaralandıklarını söylediler. Libyalılar pasaportlarını göstererek, zafer işareti yaptı. Bingazi ve Trablus'ta şu anda durumun normalleşmeye başladığını ifade eden Abdülbasit Elgwiel, THY'nin Bingazi uçuşlarının yeniden başlamasının çok iyi olduğunu belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya yapacağı ziyaretin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Elgwiel, bir gazetecinin ''Kaddafi'nin nerede olduğunu biliyor musunuz?'' sorusu üzerine ''Nerede olduğunu sen biliyorsan söyle gidip bulalım'' dedi. Bu arada, Bingazi uçuşlarının yeniden başlaması nedeniyle Bingazi'den İstanbul'a gelen THY Genel Müdürü Temel Kotil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Libya'daki olaylardan sonra dünyada Bingazi'ye ilk uçuşu THY gerçekleştirdi. Uçağımız İstanbul'dan Bingazi'ye giderken içinde yalnızca Türkler ve Avrupalılar vardı, ama gelirken daha çok Libyalılar bulunuyordu. Uçağımız tamamen dolu geldi. Biz Bingazi uçuşlarını haftada 4 gün olarak planlamıştık, ama bunu her güne çevireceğiz, hatta haftada iki sefer yapabiliriz, çünkü talep çok'' diye konuştu.