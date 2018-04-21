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Yaşam

THY'nin ardından Pegasus'tan da biletlere seçim düzenlemesi

Seçim günü için kesilen biletlerdeki değişiklikler için ceza ücreti alınmayacak

21 Nisan 2018 21:01

Türk Hava Yolları (THY) ve bünyesindeki AnadoluJet’in ardından Pegasus’tan da uçak biletlerine erken seçim düzenlemesi yapılacağı açıklaması geldi. Pegasus Havayolları, seçim günü için kesilen biletlerle ilgili ceza ücreti alınmayacağını duyurdu.

Pegasus Havayolları’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Seyahat tarihi 24 Haziran’ı kapsayan rezervasyonlar için, ceza ücreti alınmadan, varsa yeni düzenlenecek bilet ile arasındaki ücret farkı alınacaktır. 24.06.2018 tarihini kapsayan seyahatler için bilet ücret iadesi kesintisiz gerçekleştirilecektir. Değişiklik ya da iptal talepleriniz için 0888 228 12 12 numaralı çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Erken seçim kararının ardından THY’den yapılan açıklamada da, 8 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarih aralığında düzenlenen biletlere ücretsiz değişiklik hakkı getirildiği belirtilmişti.

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