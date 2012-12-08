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Yaşam

THY'nin Ankara-Van uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şiddetli kar yağışı nedeniyle Ankara-Van uçağı Erzurum'a olarak iniş yaptı

08 Aralık 2012 22:24

Türk Hava Yolları'na (THY) ait Ankara-Van seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonucu,  Ankara'dan havalanan THY'nin TK-7084 sefer sayılı yolcu uçağı, Van'da görüş mesafesinin azalması nedeniyle Erzurum Havalimanı'na indi.

İçerisinde 184 yolcunun bulunduğu ve saat 16.00'da iniş yapan uçaktaki yolculardan bazıları karayoluyla Van'a hareket ederken, bazı yolcular da aynı uçakla Ankara'ya döndü.

Bu arada, Ankara-Erzurum seferini yapan ve gece 02.25'te inmesi gereken THY'nin yolcu uçağının, hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a iniş yaptığı, öğlen saatlerinde yeniden Erzurum'a geldiği öğrenildi.

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