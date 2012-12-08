THY'nin Ankara-Van uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait Ankara-Van seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonucu, Ankara'dan havalanan THY'nin TK-7084 sefer sayılı yolcu uçağı, Van'da görüş mesafesinin azalması nedeniyle Erzurum Havalimanı'na indi.

İçerisinde 184 yolcunun bulunduğu ve saat 16.00'da iniş yapan uçaktaki yolculardan bazıları karayoluyla Van'a hareket ederken, bazı yolcular da aynı uçakla Ankara'ya döndü.

Bu arada, Ankara-Erzurum seferini yapan ve gece 02.25'te inmesi gereken THY'nin yolcu uçağının, hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a iniş yaptığı, öğlen saatlerinde yeniden Erzurum'a geldiği öğrenildi.